В Музее им. Алабина выставят половину известных икон Григория Журавлева

В Музее им. Алабина 19 августа в 19.00 откроется выставка икон живописца Григория Журавлева (0+).

"Скажу честно, для экспонирования предметов такого класса ранее музей был не подготовлен. Мы специально закупили оборудование, которое сделало возможным эту выставку, — говорит Елена Тепленькая, заведующая выставочно-организационным отделом. — Теперь наш музей модернизирован современной техникой — воздух в выставочных залах поддерживает заданную влажность и температуру. Это обеспечивают увлажнители и кондиционеры, а термогигрометры контролируют данные".

Для выставки икон Журавлева были созданы специальные дизайнерские проекты выставочного пространства, они отличаются от дизайна выставок в Москве и Санкт-Петербурге.

Главный хранитель фондов Анна Ратнер и главный научный сотрудник отдела фондов Екатерина Елисеева посетили Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Сергиев Посад. Они приняли работы иконописца у музейных коллег и сопроводили с охраной к месту экспозиции.

Благодаря кропотливой работе удалось собрать примерно половину из 30 известных икон Журавлева. Его работы представлены в Эрмитаже, Музее истории религии, церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, собрании икон Фонда апостола Андрея Первозванного, Музее им. Алабина, Самарском епархиальном церковно-историческом музее, Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а также в монастырях, храмах и частных коллекциях.