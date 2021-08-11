Сызранец, согласившийся занять кресло "липового" директора, предстанет перед судом

В Сызрани перед судом предстанет безработный ранее судимый парень, который согласился за вознаграждение занять должность фиктивного директора фирмы, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2019 г. к 25-летнему жителю Сызрани обратился мужчина, который за 10 тыс. рублей предложил ему должность фиктивного руководителя фирмы. Ранее судимый парень, не имевший заработка, согласился и предоставил свой паспорт для оформления документов.

"В результате противоправных действий в ЕГРЮЛ были незаконно внесены сведения об обвиняемом, как о подставном директоре и учредителе ООО, без фактического управления данной организацией", — отмечается в сообщении.

Следователи Сызрани предъявили мужчине, согласившемуся на "липовую" должность, обвинение в преступлении по статье "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица".

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.