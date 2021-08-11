Ежегодная выставка-форум достижений отечественного агропромышленного комплекса пройдет в Свердловской области с 12 по 14 августа.

На "Дне поля" банк "Открытие" представит продукты и решения для агропромышленного сектора, поделится своим опытом реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие", выступит в деловой программе форума с аналитическим обзором рынка сельхозпродукции и макроэкономической ситуации.

"Банк "Открытие" впервые выступает партнером такого крупного отраслевого мероприятия для агропромышленного сектора России. При этом сельское хозяйство и предприятия переработки сельхозпродукции являются для нас одними из приоритетных и перспективных направлений в работе. "Открытие" сотрудничает с множеством компаний из этого сектора, у нас есть опыт и компетенции по разработке специальных банковских продуктов, ориентированных на агрокомплекс", — отметила Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".

В 2021 году "Всероссийский день поля" состоится в смешанном формате: участники смогут посетить выставку и мероприятия деловой программы как оффлайн, так и онлайн. Все мероприятия пройдут в селе Кадниково Свердловской области на базе КСК "Белая лошадь". На "Дне поля" будут представлены более 40 экспонентов из 20 регионов России. В рамках выставки на 80 тыс. кв. метрах разместятся демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показа новых образцов сельскохозяйственной техники, экспериментальные делянки с сельхозкультурами. Главным гостем форума станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который проведет пленарное заседание, посвященное стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год. Организаторы планируют, что выставку посетят не менее 10 тыс. человек.