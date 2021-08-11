Ежегодная выставка-форум достижений отечественного агропромышленного комплекса пройдет в Свердловской области с 12 по 14 августа.
На "Дне поля" банк "Открытие" представит продукты и решения для агропромышленного сектора, поделится своим опытом реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. Анна Морина, руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие", выступит в деловой программе форума с аналитическим обзором рынка сельхозпродукции и макроэкономической ситуации.
"Банк "Открытие" впервые выступает партнером такого крупного отраслевого мероприятия для агропромышленного сектора России. При этом сельское хозяйство и предприятия переработки сельхозпродукции являются для нас одними из приоритетных и перспективных направлений в работе. "Открытие" сотрудничает с множеством компаний из этого сектора, у нас есть опыт и компетенции по разработке специальных банковских продуктов, ориентированных на агрокомплекс", — отметила Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие".
В 2021 году "Всероссийский день поля" состоится в смешанном формате: участники смогут посетить выставку и мероприятия деловой программы как оффлайн, так и онлайн. Все мероприятия пройдут в селе Кадниково Свердловской области на базе КСК "Белая лошадь". На "Дне поля" будут представлены более 40 экспонентов из 20 регионов России. В рамках выставки на 80 тыс. кв. метрах разместятся демонстрационные павильоны, участки-полигоны для показа новых образцов сельскохозяйственной техники, экспериментальные делянки с сельхозкультурами. Главным гостем форума станет министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который проведет пленарное заседание, посвященное стратегическим ориентирам в растениеводстве на 2021 год. Организаторы планируют, что выставку посетят не менее 10 тыс. человек.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.