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Россельхозбанк снижает ставки по потребительским кредитам при подаче заявки онлайн

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Физическим лицам, зарегистрированным на портале "Госуслуги", Россельхозбанк предлагает специальные процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения при подаче заявок через сайт банка. Снижение составит 0,5 п. п. к базовым ставкам.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Предложение действует с 30 июля по 1 сентября 2021 года и распространяется на следующие программы: "Кредит потребительский без обеспечения", "Кредит пенсионный", "Кредит пенсионный плюс", "Потребительский кредит на рефинансирование". В настоящее время потребительский кредит без обеспечения в РСХБ можно получить по ставке от 6,4% годовых в зависимости от срока кредитования и категории клиентов, а кредит по специальным программам для пенсионеров — по ставке от 5,4% годовых.

"В настоящее время возможность получения необходимых услуг онлайн является не только веянием времени, но и необходимостью с точки зрения безопасности. Поэтому цифровые сервисы сейчас активно развиваются как на уровне компаний, так и государства. РСХБ также не стоит на месте. Мы продолжаем адаптировать свои продукты, стараясь предоставить населению страны максимально выгодные финансовые продукты и уменьшить необходимость посещения офиса банка", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Гид потребителя

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