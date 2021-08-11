Экс-директора двух самарских УК будут судить за долги перед ресурсниками

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение бывшему руководителю двух управляющих компаний, сообщает региональная прокуратура.

Мужчину обвиняют по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику в особо крупном размере путем злоупотребления доверием").

По версии следствия, с августа 2015 г. по сентябрь 2017 г. обвиняемый не перечислил ресурсоснабжающей организации более 121 млн руб., хотя имел такую возможность.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.