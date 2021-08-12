Дорогу между Спиридоновкой и Домашкой отремонтирует "Хрипунов и Ко"

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург" км 0+000 — км 23+845. Объект расположен в Кинельском и Волжском районах региона.

По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "Хрипунов и К". Ее признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил свои услуги по начальной цене контракта.

Напомним, она составляла 484,6 млн рублей. Ремонт запланирован на 2022 год, продлится с апреля до конца сентября.

Победителю торгов предстоит обновить двухполосный участок длиной 23,8 км. Кроме того, потребуется установить более 500 дорожных знаков, свыше 800 сигнальных столбиков, а также барьерное ограждение длиной 811 метров.