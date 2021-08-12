Дорогу между Спиридоновкой и Домашкой отремонтирует "Хрипунов и Ко"

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Кинель — Богатое" — Спиридоновка — Домашка — "Самара — Оренбург" км 0+000 — км 23+845. Объект расположен в Кинельском и Волжском районах региона.
По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "Хрипунов и К". Ее признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил свои услуги по начальной цене контракта.
Напомним, она составляла 484,6 млн рублей. Ремонт запланирован на 2022 год, продлится с апреля до конца сентября.
Победителю торгов предстоит обновить двухполосный участок длиной 23,8 км. Кроме того, потребуется установить более 500 дорожных знаков, свыше 800 сигнальных столбиков, а также барьерное ограждение длиной 811 метров.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.