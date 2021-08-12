Мужчину из Жигулевска подозревают в ложном доносе

В Жигулевске 25-летнего местного жителя подозревают в ложном сообщении о преступлении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина заявил в полицию, что рано утром во время прогулки его встретили и избили два незнакомца. Также они отобрали у него мобильник и тысячу рублей. Из-за этого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

Как позже выяснили правоохранители, мужчина действительно встретил молодых людей на улицу и поругался с ними. Вернувшись домой, он решил отомстить обидчикам и решил обвинить их в ограблении. По данным полиции, в момент инцидента у ныне подозреваемого вообще не было с собой ни денег, ни телефона.