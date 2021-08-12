В Самарской области будут судить обвиняемых в хранении килограмма мефедрона

В Красноярский районный суд Самарской области направили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В мае 2020 г. правоохранители при обыске в доме в Красноярском районе изъяли более 1 кг мефедрона. Владелец дома вместе с сообщником и еще одним неизвестным хранил для сбыта. При этом неизвестный пособник ранее в том же доме сбыл 0,92 г наркотика.