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Банки Финансы

Клиенты ВТБ смогут получить электронные закладные при покупке квартир

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ начинает выдачу электронных закладных клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис функционирует при методологической поддержке ДОМ.РФ, его задача — сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов Росреестра и МФЦ. На первом этапе проект запущен в 18 регионах России и будет масштабирован на всю страну до конца года.

В рамках ипотечной сделки ВТБ сформирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы будут подписываться цифровой подписью участников сделки. После этого банк направит их в Росреестр, который проведет регистрацию ипотеки и выпуск электронной закладной. На финальном этапе для учета и хранения она будет передана в ВТБ Специализированный депозитарий.

После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, а запись о смене владельца объекта жилой недвижимости будет автоматически изменена в Росреестре. После этого клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.

"ВТБ в рамках стратегии переводит все продукты и сервисы в цифровой формат. Особенно актуальным в связи с пандемией это стало для ипотеки. В прошлом году мы первыми на рынке представили сервис выдачи онлайн-ипотеки на первичном рынке недвижимости, в этом году мы существенно упрощаем процесс оформления сделок на вторичном рынке. Выдача клиентам электронных закладных сократит время проведения сделки и отменит необходимость посещения Росреестра и МФЦ. В сентябре мы планируем в два раза увеличить перечень регионов с таким сервисом, а к концу года масштабировать технологию на всю страну. В дальнейшем мы хотим предложить клиентам оформление электронных закладных уже и при покупке квартир в новостройках", — комментирует начальник управления "Ипотечное кредитование" — вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

"Как Институт развития мы заинтересованы в развитии рынка ипотеки с помощью перехода банков на электронные закладные, их использование существенно упрощает процесс сопровождения ипотечного кредита, и, конечно, секьюритизации. При содействии ДОМ.РФ банку ВТБ одному из первых удалось организовать работу всех сервисов и начать масштабный выпуск электронных закладных в рамках своей филиальной сети. Мы рассчитываем, что все банки в скором времени перейдут на новую технологию. ДОМ.РФ готов оказывать участникам рынка методологическую поддержку, делиться опытом и помогать в решении нестандартных кейсов, с которыми могут сталкиваться кредиторы на старте", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

Сегодня сервис уже доступен клиентам ВТБ в Ленинградской области, Мурманске, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Волгограде, Владимире, Тюмени, Республике Карелия (г. Петрозаводск), Ханты-Мансийском автономном округе, Нижнем Новгороде, Калининграде, Калуге, Воронеже, Орле, Амурской области, Ямало-Ненецком автономном округе (г. Салехард), Иркутске, Туле, Красноярске.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам семи месяцев 2021 года клиенты банка совершили 193,5 тысячи сделок более чем на 602 млрд рублей.

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