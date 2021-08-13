Анатолий Баранников с приставкой врио возглавил Корпорацию развития Самарской области

Временно исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Самарской области стал Анатолий Баранников, в мае покинувший региональное министерство строительства.

В системе ИАС Seldon.Basis изменения в органах управления датируются 28 июля. Напомним, увольнения бывшего главного архитектора области Анатолия Баранникова добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он мотивировал это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику.

Ранее, с конца мая, Корпорацию развития Самарской области возглавлял также с приставкой врио экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев. Однако он недолго проработал в должности: в июле его на этом посту сменила Мария Лексина. Теперь кресло главы занял Анатолий Баранников.

Помимо руководства, Корпорация развития в течение месяца дважды сменила форму собственности: открытое акционерное общество сначала стало АО, а затем непубличным акционерным обществом.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы поручил Корпорации развития Самарской области создать подразделение по привлечению инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в областном центре.