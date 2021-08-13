Анатолий Баранников с приставкой врио возглавил Корпорацию развития Самарской области

Временно исполняющим обязанности генерального директора Корпорации развития Самарской области стал Анатолий Баранников, в мае покинувший региональное министерство строительства.
В системе ИАС Seldon.Basis изменения в органах управления датируются 28 июля. Напомним, увольнения бывшего главного архитектора области Анатолия Баранникова добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он мотивировал это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику.
Ранее, с конца мая, Корпорацию развития Самарской области возглавлял также с приставкой врио экс-вице-мэр Самары Игорь Кондрусев. Однако он недолго проработал в должности: в июле его на этом посту сменила Мария Лексина. Теперь кресло главы занял Анатолий Баранников.
Помимо руководства, Корпорация развития в течение месяца дважды сменила форму собственности: открытое акционерное общество сначала стало АО, а затем непубличным акционерным обществом.
Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем ежегодном послании к жителям региона и депутатам губдумы поручил Корпорации развития Самарской области создать подразделение по привлечению инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в областном центре.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html