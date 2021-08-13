В Безенчукском районе разработают проект ремонта дороги и моста

Минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на ремонт дороги "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 18+560 — км 28+000. Объект расположен в Безенчукском районе.
Начальная цена контракта составляет 5,29 млн рублей. Средства планируется освоить в течение двух лет, а завершить изыскания победитель торгов должен до 14 июля 2022 года.
В составе проекта необходимо предусмотреть работы по ремонту 19-метрового моста через овраг на км 21+055.
Напомним, ранее минтранс разыграл лот на ремонт этой же дороги на участке км 8+000 — км 18+560. По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "Стройсервис". Компания выполнит работы по восстановлению двухполосного участка протяженностью 10,6 км за 286,8 млн рублей до 1 октября 2022 года.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.