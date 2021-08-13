В Безенчукском районе разработают проект ремонта дороги и моста

Минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на ремонт дороги "Самара — Волгоград" — Осинки — Безенчук на участке км 18+560 — км 28+000. Объект расположен в Безенчукском районе.

Начальная цена контракта составляет 5,29 млн рублей. Средства планируется освоить в течение двух лет, а завершить изыскания победитель торгов должен до 14 июля 2022 года.

В составе проекта необходимо предусмотреть работы по ремонту 19-метрового моста через овраг на км 21+055.

Напомним, ранее минтранс разыграл лот на ремонт этой же дороги на участке км 8+000 — км 18+560. По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "Стройсервис". Компания выполнит работы по восстановлению двухполосного участка протяженностью 10,6 км за 286,8 млн рублей до 1 октября 2022 года.