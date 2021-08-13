Росгидромет: опасное массовое "цветение" воды в Волге чревато экологической деградацией

Массовое "цветение" воды в Саратовском водохранилище — очень опасное природное явление, которое может привести к существенной экологической деградации водного бассейна и угнетению его биоты. Об этом сообщает Приволжское УГМС со ссылкой на Росгидромет.
По данным спутникового мониторинга НИЦ "Планета" в период с 25 июля 2021 г. по настоящее время на европейской территории России проходит массовое "цветение" вод на реках и водохранилищах.
"Установившаяся жаркая погода (+20…+30 °С) в Самарской области с превышением температуры поверхностных вод относительно среднемноголетних значений на 2-3 °С послужила одной из главных причин интенсивного развития сине-зеленых водорослей", — отмечается в сообщении.
В частности, в Саратовском водохранилище с наступлением третьей декады июля процессы цветения начали развиваться очень быстро и интенсивно, подчеркивают синоптики.
Интенсивные случаи "цветения" воды зафиксированы во всей европейской части России: в Волгоградском, Саратовском, Куйбышевском, Нижнекамском, Воткинском, Камском, Чебоксарском, Горьковском, Рыбинском водохранилищах.
Мониторинг "цветения" вод проводился в информационной системе ГИС "Волга" (совместная разработка Гидрометцентра России и НИЦ "Планета") с использованием данных КА "Terra" (аппаратура Modis, разрешение 250 м.), КА "Sentinel — 2А" и "Sentinel — 2B" (аппаратура MSI, разрешение 20 м).