Призывника из Самарской области будут судить как уклониста

В Самарской области в суд направили уголовное дело 25-летнего мужчины, которого обвиняют в уклонении от военной службы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2016 г. по июнь 2021 г. призывник неоднократно не являлся в военный комиссариат и не реагировал требования должностных лиц, связанных с призывом на военную службу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.