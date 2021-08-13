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Жители Самарской области стали активнее брать потребительские кредиты Россельхозбанка

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на начало августа 2021 года розничный кредитный портфель Самарского филиала Россельхозбанка составил почти 7,4 миллиарда рублей, увеличившись с начала года на 3,8%. Общий объем выдач кредитов населению Самарской области с начала года составил 1,7 миллиарда рублей. Доля потребительских займов в общем объёме выдачи занимает 62%, ипотечных кредитов — 38%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Банк продолжает работу по повышению доступности кредитных продуктов для населения. Рост объема розничного кредитования связан с улучшением условий по кредитным программам и действием специальных предложений. Потребительские кредиты позволяют людям быстро решить финансовые вопросы или удовлетворить отложенный спрос на существенные по затратам покупки", — прокомментировал директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

За последние 7 месяцев кредитами Россельхозбанка воспользовались более 2,3 тысячи жителей Самарской области. При этом объем выдач ипотечных кредитов составил 646 миллионов рублей.

"При поддержке филиала банка свои жилищные условия смогла улучшить 321 семья. Особым спросом пользуются ипотечные программы с господдержкой", — отметил директор филиала.

Банк предлагает для населения различные кредитные программы, такие как сельская ипотека, ипотека на строительство дома, ипотека для семей с детьми, ипотека по двум документам, пенсионные кредиты, потребительские кредиты на любые цели, программы на рефинансирование потребительских кредитов.

Ознакомиться с условиями кредитов для частных лиц и подать заявку можно на официальном сайте банка www.rshb.ru и в мобильном приложении, а также в офисах Россельхозбанка.

Гид потребителя

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