В Самаре 90-летняя женщина попала под машину

В Самаре 90-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В четверг, 12 августа, в 8:50, 34-летняя водитель Toyota RAV4 ехала по ул. Маломосковской в направлении ул. Николая Панова. Напротив дома № 16 по Московскому шоссе она сбила пожилую женщину, которая вышла на проезжую часть из-за припаркованного грузовика вне пешеходного перехода, хотя он был недалеко.

Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.