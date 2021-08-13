В Самаре 90-летняя женщина попала под машину

В Самаре 90-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В четверг, 12 августа, в 8:50, 34-летняя водитель Toyota RAV4 ехала по ул. Маломосковской в направлении ул. Николая Панова. Напротив дома № 16 по Московскому шоссе она сбила пожилую женщину, которая вышла на проезжую часть из-за припаркованного грузовика вне пешеходного перехода, хотя он был недалеко.
Пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!