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Банк "Открытие": инфляция в июле замедлилась недостаточно

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research":

"Данные по инфляции в России по итогам июля оказались не вполне оптимистичными. Несмотря на то что рост цен (0,31% м/м) опустился ниже уровня июля 2020 г. (0,35% м/м), замедление было вызвано в первую очередь падением цен на плодоовощную продукцию. Базовая инфляция, исключающая краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов — они носят административный, событийный, а также сезонный характер — в июле замедлилась относительно мая-июня (0,47% по сравнению с 0,75-0,82% в мае–июне), но замедлилась недостаточно. Рост цен по базовому набору остался выше как целевого уровня Банка России, так и уровней июля 2020 г. (0,26%), в результате чего годовой темп базовой инфляции вырос с 6,6% г/г до 6,8% г/г, что может выступить дополнительным сигналом для ужесточения денежно-кредитной политики.

Впрочем, следующее заседание Совета директоров Банка России состоится лишь 10 сентября, когда будут дополнительно опубликованы данные по инфляции за август. В отсутствие шоков на валютном рынке в августе мы ожидаем снижение уровня цен на 0,15-0,2 п. п., в годовом выражении темп роста может замедлиться с 6,5% г/г до 6,2-6,3% г/г. Такая динамика будет главным образом обусловлена сезонным снижением ранее заметно выросших цен на плодоовощную продукцию, и в меньшей степени — замедлением роста цен на остальные товары и услуги".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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