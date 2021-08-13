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ВТБ повышает доходность вкладов для зарплатных клиентов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ улучшает условия размещения средств в банке для зарплатных клиентов. При открытии нового вклада "Надежная основа" они смогут получить надбавку в размере 2,1 п. п. на новые размещённые средства, доходность для них составит до 7,5% годовых.

Надбавка начисляется в рамках акции "Прибавка к зарплате" всем клиентам ВТБ, получающим заработную плату на карту банка. До 31 декабря 2021 года им необходимо открыть в ВТБ вклад "Надежная основа" с доходностью 4,4% годовых (с учетом капитализации). При подключенной опции "Сбережения" к Мультикарте ВТБ итоговая доходность для зарплатных клиентов составит до 5,4% годовых, а с акцией "Прибавка к зарплате" до 7,5% годовых на новые размещённые средства.

"ВТБ — один из лидеров рынка по числу зарплатных проектов. Сегодня по всей России нашу Мультикарту для получения заработной платы используют свыше 7 млн человек. При разработке своих продуктов мы всегда учитываем запросы клиентов, поэтому новое предложение даст им дополнительные преимущества в накоплении средств и обеспечит повышенный доход при размещении денег на вкладе. Учитывая, что специальные условия распространяются и на участников программы лояльности "Мультибонус", при покупках по карте клиенты смогут зарабатывать бонусы, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению, самостоятельно выбирая категорию вознаграждения", — комментирует Гариф Ромашкин, начальник управления "Зарплатные проекты" ВТБ.

Зарплатным клиентам доступен также повышенный кешбэк в размере 1,5% от суммы покупки по карте. Участники программы лояльности "Мультибонус" от ВТБ, которые выбрали бонусную опцию Cash back, Путешествия, Коллекция или Инвестиции, будут получать повышенный до 1,5% кешбэк от суммы покупки вне зависимости от объема трат по картам. Ранее для этого требовалось подключить платную опцию за 249 рублей и совершать покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно.

В ВТБ клиенты могут открывать неограниченное количество депозитов любым удобным способом: в интернет-банке, мобильном приложении ВТБ Онлайн, а также в офисе ВТБ. Минимальная сумма вклада составляет 30 тысяч рублей, срок — 370 дней. Выплата процентов производится ежемесячно. Надбавка в рамках акции выплачивается единоразово, не позднее календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока по вкладу. Пополнение, частичное снятие и продление не предусмотрено.

Гид потребителя

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