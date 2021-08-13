Мужчина украл машину у жителя Самарской области и разобрал на запчасти

Полицейские из Самарской области задержали 27-летнего жителя города Балаково за кражу автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Ночью в середине июля неизвестный украл Lada Granta местного жителя. Как выяснилось, в машине не было сигнализации, злоумышленник повредил замки двери и зажигания.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения в городе и выяснили, что похожий автомобиль уехал в сторону Балаково Саратовской области, но с номерами от другой машины другому транспортному средству. Как оказалось, номера были похищены с другой машины в тот же день, что и Lada Granta.

В итоге подозреваемого задержали у него дома. В гараже мужчины нашли уже разобранную Lada. Также задержанный признался, что совершал такие же кражи и в своем городе. Он разбирал автомобили и продавал запчасти на рынке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража") и по ст. 325.1 УК РФ ("Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком").