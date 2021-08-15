На Волге ищут катер, врезавшийся в баржу с песком, и его водителя

В субботу, 14 августа, в 21:42 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о столкновении баржи, груженой песком и катера на реке Волга, в районе Рождественской Воложки.

Установлено, что катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи и опрокинулся. Баржа повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет.

На место выехал заместитель Куйбышевского транспортного прокурора и следователь Самарского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального СУТ СК России.

Прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

На движение судов данная ситуация не повлияла, баржа находится на кромке судового хода, без повреждений. Местонахождение катера и его водителя в настоящее время неизвестно, поиски судна продолжаются.