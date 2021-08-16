В катере, пропавшем после столкновения с баржей на Волге у Самары, находились четыре человека

По факту столкновения катера и баржи, в результате которого пропали четверо мужчин, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Центральном межрайонном СУ на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в 21:30 14 августа на 1733 км реки Волга, напротив с. Рождествено, из-за нарушения правил безопасности столкнулись катар CABA 700 VIKING и баржа теплохода "Рейдовый-3". В результате катер затонул, четверо мужчин пропали без вести.

В Центральном МСУ на транспорте СК РФ также пояснили, что ведут следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия: допрашивают свидетелей, осмотрели баржу, будет назначению несколько экспертиз. Спасатели продолжают искать пропавших.

Расследование уголовного контролирует руководство следственного управления.