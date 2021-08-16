Жительница Самарской области отдала мошенникам деньги, планируя купить добермана

В Самарской области жертвой мошенничества стала 38-летняя безработная жительница, которая нашла в сети Интернет объявление по продаже щенка породы доберман.

Мошенник пообещал привезти животное после поступления оплаты. Женщина поверила незнакомцу и перевела на его счет свыше 10 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь, пострадавшая обратился за помощью в полицию.