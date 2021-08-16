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Кредиты банка "Открытие" для предпринимателей начал выдавать робот

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" первым на российском рынке полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Умный голосовой помощник Мария позволил банку в 5 раз снизить расходы на исходящие коммуникации. Проект реализован в партнерстве с компанией-разработчиком Voximplant.

Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы — так же, как обычный оператор. Настройки робота оперативно меняются в зависимости от конкретных ситуаций в общении с клиентами, подстраиваясь под их потребности. Внедрению робота предшествовали тесты и опросы клиентов. Их результаты позволили доверить роботу звонки всем клиентам "Открытия" из сегмента малого бизнеса.

Участие робота сократило расходы банка на такие коммуникации в 5 раз. Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона клиентов сократилось в 6 раз. Кроме того, уровень информированности клиентов вырос на 9 процентных пунктов.

Во время звонка клиенту робот воспроизводит заранее запрограммированную информацию, используя технологию синтеза речи Text-to-Voice. Важно, что это не шаблонная запись разговора реального человека, а именно собственная синтезированная речь. Это означает, что Мария буквально говорит, а не включает звуковую дорожку. Каждый ее разговор будет уникален и продиктован конкретными вопросами клиентов.

Слушая ответ клиента, робот переводит сказанное в текст при помощи технологии распознавания речи Speech-to-text — так Мария понимает, что именно говорит человек. Робот сопоставляет распознанный текст с базами данных и выбирает ответ на основе заранее прописанных алгоритмов. Весь этот процесс настраивается специалистами банка с использованием технологий партнера "Открытия" — облачной платформы Voximplant.

"Привлекая голосового помощника к продаже кредитов, мы оптимизируем трудозатраты и расходы, — отметил Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ банка "Открытие". — В результате мы получаем пятикратное снижение затрат при той же эффективности продаж. В то же время Мария общается с клиентами ненавязчиво, совершая лишь 2 попытки дозвониться, и только в рабочее время. Эта работа не имеет ничего общего с бездумными звонками, когда клиенту просто включают шаблонную запись. Для нас важно, чтобы клиент не чувствовал дискомфорта — он всегда может попросить связать его с менеджером. Отдельно отмечу, что Мария звонит только тем предпринимателям, кто может быть заинтересован в кредите — такое решение робот принимает, используя Big Data".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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