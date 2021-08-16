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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за истязание троих детей сожительницы

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направили уголовное дело 41-летнего жителя Самары, обвиняемого в истязании трех несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 2013 по 2020 г. неоднократно судимый мужчина систематически избивал, обливал горячей и холодной водой, а также на долгое время оставлял одних без присмотра детей своей сожительницы. Сейчас пострадавшим 18, 17 и 13 лет.

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Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.

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