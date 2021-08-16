Самарца будут судить за истязание троих детей сожительницы

В Самаре в суд направили уголовное дело 41-летнего жителя Самары, обвиняемого в истязании трех несовершеннолетних. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 2013 по 2020 г. неоднократно судимый мужчина систематически избивал, обливал горячей и холодной водой, а также на долгое время оставлял одних без присмотра детей своей сожительницы. Сейчас пострадавшим 18, 17 и 13 лет.