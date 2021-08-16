В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение детей в вузе.
В своем обращении законодатель отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства, сообщает russian.rt.com.
"В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трех или более детей — до наступления возраста 35 лет", — говорится в тексте обращения.
Парламентарий добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.
Последние комментарии
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...