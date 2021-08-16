В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям средства за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение детей в вузе.

В своем обращении законодатель отметил, что стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства, сообщает russian.rt.com.

"В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трех или более детей — до наступления возраста 35 лет", — говорится в тексте обращения.

Парламентарий добавил, что реализация данной инициативы стала бы значительным стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.