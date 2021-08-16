В решение проблем поставок электроники на АвтоВАЗ включился Минпромторг

Министерство промышленности и торговли РФ работает над решением проблемы с поставками электронных компонентов на АвтоВАЗ, чтобы избежать дефицита автомобилей на рынке, сообщает ТАСС.
"Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с АвтоВАЗом, производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке", — рассказали в ведомстве.
Ранее на прошлой неделе тольяттинский автопроизводитель сообщил, что нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства.
Завод, вышедший из планового корпоративного отпуска 16 августа, также сообщил, что из-за дефицита комплектующих будет на неделю приостановлено производство Lada Granta, а автомобили Lada Niva будут выпускаться в ограниченном количестве.
В компании также отмечали, что "видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны "Bosch Самара" на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.