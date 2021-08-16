В решение проблем поставок электроники на АвтоВАЗ включился Минпромторг

Министерство промышленности и торговли РФ работает над решением проблемы с поставками электронных компонентов на АвтоВАЗ, чтобы избежать дефицита автомобилей на рынке, сообщает ТАСС.

"Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с АвтоВАЗом, производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке", — рассказали в ведомстве.

Ранее на прошлой неделе тольяттинский автопроизводитель сообщил, что нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства.

Завод, вышедший из планового корпоративного отпуска 16 августа, также сообщил, что из-за дефицита комплектующих будет на неделю приостановлено производство Lada Granta, а автомобили Lada Niva будут выпускаться в ограниченном количестве.

В компании также отмечали, что "видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны "Bosch Самара" на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна".