Жителя Самарской области заподозрили в коммерческом подкупе

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В Новокуйбышевске Самарской области 33-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.