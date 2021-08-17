Самарский полицейский отказался от взятки и возбудил уголовное дело на предложившего деньги

В Самаре по материалам полицейских возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в даче взятки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле 2021 г. подозреваемый, находясь в служебном кабинете отдела полиции, передал сотруднику уголовного розыска часть взятки в 70 тыс. рублей. Планировалось, что суммарный размер взятки составит 200 тыс. рублей. Таким образом мужчина хотел избежать уголовной ответственности за мошенничество. Однако сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении мужчины.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере". Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки.