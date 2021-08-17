В Волгаре и в Новокуйбышевске зафиксировано очередное превышение концентрации токсичных веществ

Синоптики Приволжского УГМС провели аналитическое исследование качества воздуха в регионе с 13 по 16 августа. В результате зафиксировано превышение вредных веществ в атмосферном воздухе жилого района Волгарь и в Новокуйбышевске.
"В атмосферном воздухе жилого района Волгарь зафиксировано два случая превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации сероводородом, — отмечается в сообщении. — Максимальная концентрация составляла 1,8 ПДК м. р. В атмосферном воздухе Новокуйбышевска, в районе ул. Победы, в утренние часы концентрация формальдегида превышала санитарную норму в полтора раза".
В то же время, как отмечают специалисты Приволжского УГМС, в Тольятти, Чапаевске, Сызрани, Отрадном обстановка более благополучная
"На стационарных пунктах наблюдения (ПНЗ) в перечисленных городах концентрации наблюдаемых загрязняющих примесей в атмосферном воздухе фиксировались в пределах санитарных норм. Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий", — констатировали синоптики.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.