На катере, который столкнулся с баржой под Самарой, были ди-джеи

В катере, потерпевшем крушение 14 августа в 21:30 на 1733 км реки Волга, напротив с. Рождествено, находилось трое жителей Новокуйбышевска – Павел Юдин, Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов – друг Павла и четвертый пропавший – москвич Евгений Савин, пишет gorodnsk63.ru.

В вечер трагедии Павел, который работал фитнес-тренером и подрабатывал ди-джеем, после выступления на базе отдыха попросил своих друзей приехать за ним на катере и отвезти в Самару.

Ди-джеем работал и Дмитрий.

Поисковая операция продолжается, глубина реки на месте столкновения более 25 метров.