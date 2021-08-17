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Клиенты ВТБ получат скидки в программе лояльности ко Дню знаний

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До 16 сентября для всех участников программы лояльности "Мультибонус" ВТБ будет доступно специальное предложение "Снова в школу". Клиенты смогут купить товары, воспользоваться онлайн-сервисами и промокодами на скидки с выгодой до 50% и повышенным кешбэком до 20% от партнеров программы.

На сайте и в приложении программы "Мультибонус" появился специальный раздел "Снова в школу", который поможет клиентам ВТБ искать товары, необходимые для подготовки детей к школе. Участники программы лояльности смогут приобрести их у партнеров "Мультибонуса" со скидкой до 50%. В том числе действуют спецпредложения в сегментах электроники и канцтоваров.

В разделе "Снова в школу" клиентам ВТБ также будут доступны промокоды на скидки до 15% от крупнейших образовательных и стриминговых сервисов. В период действия акции участники "Мультибонуса" могут заработать повышенный кешбэк — до 20% от суммы покупки у партнеров. Вознаграждение можно получить в магазинах одежды, бытовой техники и электроники и книжном онлайн-магазине.

"Каждый год перед 1 сентября родители собирают детей в школу, покупая новую одежду, рюкзаки, тетради, канцелярские товары, компьютеры и планшеты. Безусловно, нагрузка на бюджет для большинства семей оказывается весьма ощутимой. Поэтому мы решили вместе с партнерами помочь родителям приобрести все необходимое для учебы и дома. Нам важно, чтобы День знаний и новый школьный сезон для наших клиентов ассоциировался не только с расходами, но и приносил радость и праздничное настроение", — комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ.

Присоединиться к программе лояльности ВТБ "Мультибонус" могут клиенты с любой активной картой банка, в том числе с Мультикартой, к которой подключены опции "Инвестиции" или "Сбережения". После регистрации участники программы смогут пользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров "Мультибонуса".

Гид потребителя

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