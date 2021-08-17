В Волге нашли катер, пропавший после столкновения с баржей, и тела двух мужчин

Днем 17 августа днем в Волге, напротив Ленинградского спуска, водолазы обнаружили катер, пропавший после столкновения с баржей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС Самарской области.

Катер был в нескольких десятках метров от правого берега на глубине 9 метров. В катере нашли тело предполагаемого водителя, а рядом с судном — тело еще одного пропавшего мужчины.

Сейчас катер уже доставили к первому причалу речного вокзала и решается вопрос о его подъеме из воды.

Напомним, 14 августа, в 21:30, на 1733 км реки Волга, напротив с. Рождествено, из-за нарушения правил безопасности столкнулись катер CABA 700 VIKING и баржа теплохода "Рейдовый-3".

По данным СМИ, в катере находилось трое жителей Новокуйбышевска: Павел Юдин, Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов и москвич Евгений Савин. Все они пропали без вести после столкновения.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").