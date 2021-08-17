Фитнес-тренер из Самары, напавший на росгвардейцев, не смог оспорить приговор в кассации

Самарский фитнес-тренер Александр Собакинских, получивший реальный срок за нападение на сотрудников Росгвардии, не смог оспорить приговор в кассации.
Напомним, в ночь на 6 сентября 2019 г. Собакинских и его знакомый Никита Аникин устроили дебош в развлекательном комплексе KIN.UP. Молодые люди влезали на барную стойку, матерились, хамили персоналу, хватали девушек за руки и волосы.
Администратор нажал тревожную кнопку, на сигнал приехали два патруля Росгвардии. Дебоширы нецензурно оскорбили правоохранителей. Собакинских плеснул в лицо одному из сотрудников Росгвардии напитком из стакана, а затем несколько раз ударил. Когда "спортсмена" скрутили и повели к патрульной машине, он пытался убежать, а затем ударил догнавшего его патрульного.
После инцидента два сотрудника Росгвардии обратились в медучреждение, где у них диагностировали сотрясения. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении.
В ноябре 2019 г. дело поступило в суд Октябрьского района Самары. 1 декабря 2020 г. мужчине вынесли приговор — пять лет колонии строгого режима. Суд при этом учел, что Собакинских в свои 28 лет уже был дважды судим — "на его счету" условный срок за разбой и полтора года колонии за нанесение побоев и грабеж.
В феврале 2021 г. апелляционная инстанция облсуда изменила приговор, решив, что районный суд не принял во внимание признание вины. В итоге срок снизили на шесть месяцев. Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу защиты.
"В банальном деле о нарушениях, допущенных молодым человеком против представителей органа власти, имела место интрига, суть которой правовая коллизия возможности получения компенсации потерпевшими — физическими лицами, сотрудниками ведомства, обеспечивающего интересы государства по его защите, и отсутствие прямого запрета в уголовном / уголовно-процессуальном законодательстве на то. Собакинских и сотрудники Росгвардии заблудились в этом сами, либо кто-то им помог. Суд разобрался и пресек в том числе и эту ошибку, допущенную участниками события. Остальное, мне кажется, можно отнести к складывающейся таким образом практике по делам этой категории, так и проблемам воспитательной работы ведомства", — прокомментировал адвокат потерпевшего, отказавшегося от "компенсации" за примирение с обвиняемым, Андрей Кожемякин.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!