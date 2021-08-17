Фитнес-тренер из Самары, напавший на росгвардейцев, не смог оспорить приговор в кассации

Самарский фитнес-тренер Александр Собакинских, получивший реальный срок за нападение на сотрудников Росгвардии, не смог оспорить приговор в кассации.

Напомним, в ночь на 6 сентября 2019 г. Собакинских и его знакомый Никита Аникин устроили дебош в развлекательном комплексе KIN.UP. Молодые люди влезали на барную стойку, матерились, хамили персоналу, хватали девушек за руки и волосы.

Администратор нажал тревожную кнопку, на сигнал приехали два патруля Росгвардии. Дебоширы нецензурно оскорбили правоохранителей. Собакинских плеснул в лицо одному из сотрудников Росгвардии напитком из стакана, а затем несколько раз ударил. Когда "спортсмена" скрутили и повели к патрульной машине, он пытался убежать, а затем ударил догнавшего его патрульного.

После инцидента два сотрудника Росгвардии обратились в медучреждение, где у них диагностировали сотрясения. Было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении.

В ноябре 2019 г. дело поступило в суд Октябрьского района Самары. 1 декабря 2020 г. мужчине вынесли приговор — пять лет колонии строгого режима. Суд при этом учел, что Собакинских в свои 28 лет уже был дважды судим — "на его счету" условный срок за разбой и полтора года колонии за нанесение побоев и грабеж.

В феврале 2021 г. апелляционная инстанция облсуда изменила приговор, решив, что районный суд не принял во внимание признание вины. В итоге срок снизили на шесть месяцев. Кассационная инстанция не удовлетворила жалобу защиты.

"В банальном деле о нарушениях, допущенных молодым человеком против представителей органа власти, имела место интрига, суть которой правовая коллизия возможности получения компенсации потерпевшими — физическими лицами, сотрудниками ведомства, обеспечивающего интересы государства по его защите, и отсутствие прямого запрета в уголовном / уголовно-процессуальном законодательстве на то. Собакинских и сотрудники Росгвардии заблудились в этом сами, либо кто-то им помог. Суд разобрался и пресек в том числе и эту ошибку, допущенную участниками события. Остальное, мне кажется, можно отнести к складывающейся таким образом практике по делам этой категории, так и проблемам воспитательной работы ведомства", — прокомментировал адвокат потерпевшего, отказавшегося от "компенсации" за примирение с обвиняемым, Андрей Кожемякин.