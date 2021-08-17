Банк "Открытие" повышает ставки по рублевым вкладам

Банк "Открытие" продолжает последовательно увеличивать доходность рублевых вкладов для розничных клиентов. С 17 августа ставки по всей линейке депозитов повышаются на 0,4-0,8% процентных пункта.

Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 6,5% годовых по вкладу "Надежный" (при выплате процентов в конце срока).

Для клиентов, которые предпочитают свободно распоряжаться своими средствами, "Открытие" предлагает расходно-пополняемый депозит "Свободное управление", максимальная ставка по которому достигла 5,5% годовых.

Для вкладов "Надежный", "Активное пополнение" и "Свободное управление" также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе "Открытие" (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 000 рублей клиенту автоматически подключается статус "Плюс" с дополнительными привилегиями.

Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.