16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв

Банки Финансы

ВТБ поддерживает продление льготной семейной ипотеки до конца 2023 года

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Как прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский, банк поддерживает решение правительства продлить программу льготной семейной ипотеки до 2023 года. По словам топ-менеджера, особенно важно, что заявление об этом сделано заблаговременно. Это позволит семьям, которые планируют рождение ребенка, быть уверенными в том, что государство поддержит их в случае необходимости улучшить жилищные условия. Кроме того, новые условия позволят девелоперам планировать строительство объектов и быть уверенными в ожидаемом спросе на них. Дополнительными драйверами эффективности программы могут стать инициативы банков и застройщиков, направленные на повышение доступности жилья и ипотеки для молодых семей с детьми.

"Мы всегда выступали за создание ипотечных продуктов, в том числе с акцентом на адресной помощи отдельным категориям населения. ВТБ всегда было важно обеспечить доступность жилья для повышения качества жизни граждан — это безусловный приоритет банка. Считаем, что программа носит стратегическое значение для государства и создает гармоничные условия для развития и укрепления российских семей", — отметил Святослав Островский.

По данным ВТБ, после обновления программы в июле 2021 года и расширении ее условий на семьи с одним ребенком, по ней произошел двукратный рост темпов выдач. В структуре продаж банка сегодня каждый десятый ипотечный кредит — семейный. За июль заемщики оформили в рамках программы в 1,5 раза больше заявок, чем в июне. По итогам 7 месяцев года заемщики ВТБ заключили по ней почти 7,6 тыс. сделок на 26,6 млрд рублей. Всего до конца года ВТБ планирует выдать в рамках ипотеки 1,2 трлн рублей, из которых более 81 млрд придутся на выдачи в рамках программы для семей с детьми. Первоначальный взнос клиентов по ней в среднем составляет 31%, или 1,7 млн рублей.

В рамках господдержки можно рефинансировать ипотеку и существенно снизить нагрузку по ранее полученному кредиту. Крупные игроки ипотечного рынка предлагают в рамках программы еще более льготные условия, чем утвержденные правительством. В ВТБ ставка по семейной ипотеке сегодня одна из самых выгодных на рынке и составляет 5% как на новый кредит, так и на рефинансирование уже текущего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5