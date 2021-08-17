Крупная тольяттинская УК лишилась управления 70 домами

Во вторник, 17 августа, лицензионная комиссия ГЖИ Самарской области единогласно проголосовала за направление в Арбитражный суд заявления об аннулировании лицензии ООО "ТЭМ". Это управляющая компания, которая обслуживала порядка 70 многоквартирных домов в Тольятти.

Причиной такого решения стало обращение жителей города, которые пожаловались на качество оказываемых услуг УК. Кроме того, директор компании не имел квалификационного аттестата, который обязан быть у каждого человека, который возглавляет управляющую компанию. Также у него имелась непогашенная судимость.

"На минувшей неделе лицензионная комиссия исключила из реестра управления этой компании 70 домов, кому они будут переданы под управление примет решение администрация города Тольятти, — пояснил зампредседателя комиссии Денис Волков, который вел сегодняшнее заседание. — Это прецедент для Самарской области, когда у действующей управляющей компании исключаются из реестра дома. Но мера необходимая, так как грубо нарушено лицензионное требование. Подобные меры мы будем принимать и дальше, в случае, если компании будут ненадлежащим образом вести свой социально важный, ответственный бизнес. О необходимости жестких решений и строгом контроле в сфере ЖКХ неоднократно говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, так как жилищно-коммунальное хозяйство связано с качеством жизни людей, и УК должны понимать высокую степень своей ответственности".

В свою очередь, руководитель управления лицензирования ГЖИ Алексей Давиденко пояснил, что ООО "ТЭМ" нарушены лицензионные требования, предусмотренные пунктами 2, 3 части 1 статьи 193 ЖК РФ. "Компания не выполнила предписание об устранении выявленных нарушений, мировой суд вынес решение о наказании в виде административного штрафа. Все документы и все основания для принятия комиссией решения о заявлении в суд об отзыве лицензии имеются", — пояснил он. Впрочем, сама УК не намерена сдаваться и готовится отстаивать свой бизнес в суде.

По оценкам членов комиссии, сделать это ООО "ТЭМ" будет непросто. Так, Игорь Косилов предложил внести учредителей ООО "ТЭМ" в число недобросовестных лиц, управляющих недвижимым имуществом. "Как они смогли допустить то, что директором УК стал человек, который не имеет соответствующих знаний, не имеет квалификационного аттестата, да к тому же еще у него непогашенная судимость. Учредители завтра же пойдут получать лицензию на новую УК, и как нам быть? Ждать новых жалоб? Необходимо знать, что эти люди допускают грубейшие нарушения закона, чтобы не допустить повторения", — считает Игорь Косилов.

Напомним, ранее ГЖИ Самарской области инициировала отзыв лицензии у компании "УЖКК", которая обслуживала многоквартирные дома в Самаре. Поводом для этого стали многочисленные жалобы людей, живущих в домах, которые обслуживала компания. При этом неоднократные неисполнения предписаний ГЖИ привели к исключению более чем 15% многоквартирных домов, которые обслуживала организация. В итоге суд встал на сторону Госжилинспекции и принял решение об отзыве лицензии у компании. Обжаловать решение юристы "УЖКК" не смогли.