Крупная тольяттинская УК лишилась управления 70 домами

Во вторник, 17 августа, лицензионная комиссия ГЖИ Самарской области единогласно проголосовала за направление в Арбитражный суд заявления об аннулировании лицензии ООО "ТЭМ". Это управляющая компания, которая обслуживала порядка 70 многоквартирных домов в Тольятти.
Причиной такого решения стало обращение жителей города, которые пожаловались на качество оказываемых услуг УК. Кроме того, директор компании не имел квалификационного аттестата, который обязан быть у каждого человека, который возглавляет управляющую компанию. Также у него имелась непогашенная судимость.
"На минувшей неделе лицензионная комиссия исключила из реестра управления этой компании 70 домов, кому они будут переданы под управление примет решение администрация города Тольятти, — пояснил зампредседателя комиссии Денис Волков, который вел сегодняшнее заседание. — Это прецедент для Самарской области, когда у действующей управляющей компании исключаются из реестра дома. Но мера необходимая, так как грубо нарушено лицензионное требование. Подобные меры мы будем принимать и дальше, в случае, если компании будут ненадлежащим образом вести свой социально важный, ответственный бизнес. О необходимости жестких решений и строгом контроле в сфере ЖКХ неоднократно говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, так как жилищно-коммунальное хозяйство связано с качеством жизни людей, и УК должны понимать высокую степень своей ответственности".
В свою очередь, руководитель управления лицензирования ГЖИ Алексей Давиденко пояснил, что ООО "ТЭМ" нарушены лицензионные требования, предусмотренные пунктами 2, 3 части 1 статьи 193 ЖК РФ. "Компания не выполнила предписание об устранении выявленных нарушений, мировой суд вынес решение о наказании в виде административного штрафа. Все документы и все основания для принятия комиссией решения о заявлении в суд об отзыве лицензии имеются", — пояснил он. Впрочем, сама УК не намерена сдаваться и готовится отстаивать свой бизнес в суде.
По оценкам членов комиссии, сделать это ООО "ТЭМ" будет непросто. Так, Игорь Косилов предложил внести учредителей ООО "ТЭМ" в число недобросовестных лиц, управляющих недвижимым имуществом. "Как они смогли допустить то, что директором УК стал человек, который не имеет соответствующих знаний, не имеет квалификационного аттестата, да к тому же еще у него непогашенная судимость. Учредители завтра же пойдут получать лицензию на новую УК, и как нам быть? Ждать новых жалоб? Необходимо знать, что эти люди допускают грубейшие нарушения закона, чтобы не допустить повторения", — считает Игорь Косилов.
Напомним, ранее ГЖИ Самарской области инициировала отзыв лицензии у компании "УЖКК", которая обслуживала многоквартирные дома в Самаре. Поводом для этого стали многочисленные жалобы людей, живущих в домах, которые обслуживала компания. При этом неоднократные неисполнения предписаний ГЖИ привели к исключению более чем 15% многоквартирных домов, которые обслуживала организация. В итоге суд встал на сторону Госжилинспекции и принял решение об отзыве лицензии у компании. Обжаловать решение юристы "УЖКК" не смогли.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.