Из Волги подняли тело третьего погибшего при столкновении катера и баржи

Во вторник, 17 августа, водолазы нашли еще одного пропавшего пассажира катера, столкнувшегося с баржей. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

Напомним, вечером 14 августа на 1733 км реки Волги напротив с. Рождествено столкнулись катер CABA 700 VIKING и баржа. В итоге пропали четверо мужчин, находившихся в катере.

17 августа завершилась поисковая операция, водолазы обследовали 30 тыс. кв. м дна. В итоге затонувший катер нашли значительно ниже по течению. В кокпите маломерного судна находились тела трех человек. Их подняли и передали сотрудникам следственного комитета.