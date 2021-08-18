В Жигулевске у мужчины изъяли несколько видов наркотиков

В Жигулевске на ул. Парковой у пассажира остановленного сотрудниками полиции автомобиля изъято несколько видов наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек попытался скрыться от полицейских, но был задержан. При осмотре транспортного средства, в присутствии понятых, в заднем кармане пассажирского сиденья правоохранители обнаружили сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось сорок пакетиков с веществом светло-бежевого цвета.
Изъятое вещество было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта в свертке находились наркотические средства метилэфедрон общей массой 9,085 гр и мефедрон общей массой 4,81 грамм. По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный намеревался незаконно сбыть наркотические средства неустановленному кругу лиц на территории Жигулевска.
Также в ходе осмотра жилища подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли в полиэтиленовом пакете марихуану общей массой 40,26 грамм, а также предметы, предназначенные для взвешивания и расфасовки наркотических средств.
В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконной сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном размере). По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?