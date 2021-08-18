В Жигулевске у мужчины изъяли несколько видов наркотиков

В Жигулевске на ул. Парковой у пассажира остановленного сотрудниками полиции автомобиля изъято несколько видов наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек попытался скрыться от полицейских, но был задержан. При осмотре транспортного средства, в присутствии понятых, в заднем кармане пассажирского сиденья правоохранители обнаружили сверток, обмотанный скотчем, в котором находилось сорок пакетиков с веществом светло-бежевого цвета.

Изъятое вещество было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта в свертке находились наркотические средства метилэфедрон общей массой 9,085 гр и мефедрон общей массой 4,81 грамм. По версии сотрудников органов внутренних дел, задержанный намеревался незаконно сбыть наркотические средства неустановленному кругу лиц на территории Жигулевска.

Также в ходе осмотра жилища подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли в полиэтиленовом пакете марихуану общей массой 40,26 грамм, а также предметы, предназначенные для взвешивания и расфасовки наркотических средств.

В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления, без цели сбыта. По данным оперативников, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконной сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном размере). По ходатайству органа следствия, судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.