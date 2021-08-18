Жителя Сызрани будут судить за то, что он пьяным стрелял по траволатору в ТЦ

В ноябре 2020 г. 31-летний житель Сызрани, находясь в одном из ТЦ, выстрелил из пистолета в стекло траволатора, после чего попытался скрыться. Злоумышленнику не удалось сбежать: его задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник стрелял из пневматического газобаллонного пистолета, а в момент преступления был пьян.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность". По словам подозреваемого, пневматический пистолет он приобрел незадолго до инцидента для защиты.

Также в ходе следствия выяснилось, что сызранец причастен еще к одному преступлению. В феврале 2021 г. он похитил у знакомой банковскую карту и за чужой счет совершил покупки на 3,75 тыс. рублей.

Ранее судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Хулиганство" и "Кража". Расследование уголовных дел завершено, в ближайшее время ответчик предстанет перед судом.