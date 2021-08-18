Жителя Сызрани будут судить за то, что он пьяным стрелял по траволатору в ТЦ

В ноябре 2020 г. 31-летний житель Сызрани, находясь в одном из ТЦ, выстрелил из пистолета в стекло траволатора, после чего попытался скрыться. Злоумышленнику не удалось сбежать: его задержали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия. Выяснилось, что злоумышленник стрелял из пневматического газобаллонного пистолета, а в момент преступления был пьян.
По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность". По словам подозреваемого, пневматический пистолет он приобрел незадолго до инцидента для защиты.
Также в ходе следствия выяснилось, что сызранец причастен еще к одному преступлению. В феврале 2021 г. он похитил у знакомой банковскую карту и за чужой счет совершил покупки на 3,75 тыс. рублей.
Ранее судимому жителю Сызрани предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям "Хулиганство" и "Кража". Расследование уголовных дел завершено, в ближайшее время ответчик предстанет перед судом.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?