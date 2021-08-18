Фермера из Самарской области обвиняют в незаконном получении гранта

В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, в 2014 г. подозреваемый предоставил в областной минсельхоз документы на получение гранта с ложными сведениями. У мужчины был фиктивный договор поставки крупного рогатого скота на 465 тыс. руб. и справка о наличии на счетах не менее 10% от суммы гранта. Для этого он использовал средства знакомых. В результате предприниматель получил более 1,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.