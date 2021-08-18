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Банк "Открытие": большинство жителей ПФО считают завышенными цены на школьные принадлежности

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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82% респондентов округа, имеющих детей школьного возраста, планируют потратить на их подготовку к школе в этом году не более 20 тысяч рублей. Большинство жителей Приволжья отмечают рост расходов на эти цели. Кроме того, две трети опрошенных жителей округа категорически против проведения нового школьного учебного года на удаленке. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь" к началу нового учебного года.

86% опрошенных жителей ПФО считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными, по мнению 13%, цены на подготовку детей к школе являются справедливыми и только 1% считает эти цены заниженными.

82% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. При этом 24% из них намерены уложиться в 10 тысяч, 58% — в 10-20 тысяч. 15% планируют потратить на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, 2% — 30-50 тысяч рублей.

Почти две трети жителей ПФО (65%) заявили о росте цен на подготовку детей к школе по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и высокой инфляции. Еще у 6% расходы на подготовку к учебному году уменьшились за год из-за падения доходов. 13% сообщили, что их расходы на эти цели не изменились, а 15% затруднились оценить изменения, поскольку еще не начинали готовить детей к школе.

Помимо стартовых затрат, в начале учебного года родителей школьников ПФО также ожидают традиционные школьные сборы. В качестве основных статей расходов на школу (можно было давать больше одного варианта ответа) отмечены сборы на школьные принадлежности и учебники (56%), подарки учителям (49%), экскурсии и поездки (45%), мелкий ремонт в классе, его оборудование и обустройство (43%) и школьное питание (41%). Лишь 8% вообще не сдают деньги на школу.

При этом 45% респондентов округа сдают в школу не более тысячи рублей в месяц, 24% — 1-2 тысячи, 18% — 2-3 тысячи, 8% — 3-5 тысяч и 4% — свыше 5 тысяч рублей ежемесячно.

Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, большинство опрошенных жителей ПФО выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования (68%). 30% выступают за гибридный режим учебного года — очный и в онлайне — в зависимости от эпидемической ситуации, и только 2% — за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.

*Опрос проводился 10–15 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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