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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предпринимателей Самарской области информируют о мерах господдержки и развития бизнеса

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В муниципальных образованиях региона проходят встречи представителей региональной инфраструктуры развития предпринимательства и бизнеса. Так называемые "форсайт-сессии" прошли в Красноярском, Пестравском, Безенчукском районах, а также в Отрадном.

19 августа аналогичное мероприятие состоится для предпринимателей и самозанятых Октябрьска. Оно пройдет на центральной площади в рамках проекта "Живая история Самарской области". Он представляет собой целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Цель проекта — популяризация и распространение знаний по истории губернии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, обсуждение перспектив будущего региона и путей личной самореализации.

"Мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов, на которых знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать. До конца лета посетим с подобными сессиями большинство городов и районов региона. Это поможет нам проинформировать большое число предпринимателей о льготных финансовых продуктах, обучающих программах, консультационной поддержке на старте, правовой помощи, содействии при выходе на экспорт и многих других действующих инструментах. На встречах представители бизнеса также смогут задать свои вопросы, поделиться опытом с коллегами, пройти экспресс-обучение с опытным бизнес-тренером. Уверен, такие встречи будут полезны и интересны всем участникам", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участникам проекта предлагается принять участие в мероприятиях различного формата: интерактивные мероприятия, тематические консультации, выставки, конкурсы, квесты, квизы. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, — важная часть проекта. Партнером мероприятий для предпринимателей и самозанятых выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

В программе мероприятия запланированы очные консультации от специалистов инфраструктуры господдержки по вопросам старта и развития бизнеса, командная бизнес-викторина, которая поможет проявить бизнес-эрудицию, а также семинар на тему "Эффективная отстройка от конкурентов" от бизнес-тренера и эксперта по организационному развитию компаний Максима Канухина.

Гид потребителя

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