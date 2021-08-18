Двух парней из Самарской области обвиняют в краже и грабеже

В Самарской области в суд направили уголовное дело двух человек, обвиняемых в краже и грабеже, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в марте 2021 г. 22-летний парень вместе с 17-летним знакомым возле дома в Кинеле подрался с местным жителем. Злоумышленники отобрали мобильник потерпевшего. Кроме того, парни заставили мужчину сообщить код доступа для разблокировки гаджета.

Старший из обвиняемых получил доступ к мобильному приложению банка и украл более 6 тыс. рублей.