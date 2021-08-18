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ДОМ.РФ запустил ипотечную программу для научных работников

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ДОМ.РФ разработал и запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования в наукоградах. Благодаря предложенным условиям доступны сниженные на 0,7 п. п. ставки по основным ипотечным продуктам Банка ДОМ.РФ.

"В целях поддержки работников научных организаций создан специальный ипотечный продукт, который ориентирован на жителей 13 наукоградов, то есть более чем на 1,1 млн человек в общей сложности. Мы надеемся, что наши наработки в этом направлении станут основой для федеральной ипотечной программы для ученых", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдаётся по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье от 8%, рефинансирования от 6,7%, ипотеки на готовый дом от 10,1% и кредитов на ИЖС от 7,9%. Стать участником программы "Ипотека для научных работников" можно, подав заявку в Банк ДОМ.РФ.

"Разработка программы "научной ипотеки" — льготного ипотечного кредитования для российских ученых и научно-педагогических работников, — была одной из важнейших рекомендаций, которые мы направили в адрес Правительства РФ по итогам майских парламентских слушаний "Научный кадровый потенциал страны". Обсудив причины самых острых проблем в этой области с руководством Российской академии наук и корпусом профессоров РАН, мы предложили развивать ипотечный механизм как часть комплексной системы социальной поддержки российских ученых и членов их семей. Кроме ипотеки, эта система мер подразумевает также расширение программы по предоставлению государственных жилищных сертификатов молодым ученым на молодых преподавателей вузов, совершенствование механизмов обеспечения кадров служебным жильем и многие другие направления. "Ипотека для научных работников", разработанная специалистами ДОМ.РФ как адресованный ученым российских наукоградов продукт, полностью соответствует логике инициированных Советом Федерации важнейших мер поддержки российских учёных", — прокомментировала Лилия Гумерова, Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

"Банк ДОМ.РФ постоянно пополняет свою продуктовую линейку, по многим направлениям мы являемся первопроходцами на ипотечном рынке. Так, ранее мы внедрили на рынок жилищного кредитования ипотеку для медиков — уникальную программу для всех медработников страны. Впоследствии успешно реализовали пилот Льготной ипотеки на ИЖС, разработанный ДОМ.РФ", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

Минимальные ставки по ипотеке в Банке ДОМ.РФ доступны при предоставлении выписки о доходах из Пенсионного фонда РФ, которую можно заказать через сотрудника банка. Подать заявку на ипотеку можно по ссылке, 80% решений принимаются почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.

Гид потребителя

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