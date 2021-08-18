16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анатолий Баранников с приставкой врио возглавил Корпорацию развития Самарской области Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты Сергей Натальчук: "Чтобы стать рентабельным, метро должно строиться так, как в Москве" В Самарской области расширят перечень налоговых льгот для инвесторов Правительство РФ расширило список потенциальных резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов: "Более 120 проектов самозанятых уже размещены на региональной онлайн-витрине"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С июня в Самарской области работает электронная площадка, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых. Онлайн-витрина создана в виде нового раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru. Сегодня этой мерой поддержки воспользовались уже более 120 самозанятых с проектами в самых разных областях: туризма, красоты и здоровья, бытовых услуг, дополнительного образования, творчества, создания сувенирной продукции, украшений, предметов интерьера и др.

Проект реализуется региональным министерством экономического развития и инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова. "Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных, предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, — это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, — отмечал Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми, которая состоялась в конце апреля этого года. — За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что, когда человек работает в рамках закона, мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки".

Чтобы стать участником онлайн-витрины, необходимо быть зарегистрированным в приложении "Мой налог", вести деятельность на территории Самарской области и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям. Подать заявку на размещение можно на сайте vitrina.mybiz63.ru. Здесь все желающие смогут найти информацию для себя и своих близких, подобрать оригинальный подарок, найти подрядчика для выполнения различных работ: услуги дизайнеров интерьера и изготовителей мебели, фотографы и видеооператоры, разработка сайтов, изготовление полиграфии, бизнес-консалтинг, организация мероприятий и многое другое.

"Для самозанятых граждан онлайн-витрина — это возможность привлечь новых клиентов, партнеров, вывести свой проект на новый уровень. Эта мера позволит нам поддержать пользователей специального налогового режима, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В дальнейшем мы представим региональный маркетплейс, где разместятся все местные производители: от самозанятых до крупных предприятий. А пока электронная площадка Самарской области находится на стадии разработки, мы объединим проекты наших начинающих предпринимателей на портале mybiz63.ru", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Найти проект в каталоге самозанятые и потребители смогут, используя фильтры: вся информация удобно размещена по категориям товаров и услуг. Срок направления заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен — новые проекты будут добавлять в каталог в течение всего года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5