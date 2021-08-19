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Музеи и выставки Культура

Проект по модернизации музея Рязанова в Самаре разработает НПП "СамараРеставрация"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МАУ "Музей Эльдара Рязанова" выбрало подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом штабс-капитана Н.И.Залесова", расположенный на ул. Фрунзе, 120а. В 2018 г. в здании открылся музей Эльдара Рязанова.

Напомним, начальная цена контракта на разработку документации составляла 12,1 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

На торги поступили заявки от трех компаний: ООО "Научно-производственное управление "Самарареставрация", ООО "Базисстройпроект", ООО "Научно-производственный центр "Цера".

Победителем аукциона стала первая компания. Она выполнит работы по максимальной цене контракта.

У подрядчика будет 100 дней с момента заключения договора, чтобы выполнить заказ. Согласно техзаданию, потребуется предусмотреть несколько стадий проектирования музейно-выставочного комплекса: комплексные научно-проектные исследования, проект предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН), эскизный и основной проект приспособления для современного использования, а также проектно-сметную документацию.

Общая площадь трехэтажного объекта с подвалом составляет 1860 м².

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