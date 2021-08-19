Проект по модернизации музея Рязанова в Самаре разработает НПП "СамараРеставрация"

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МАУ "Музей Эльдара Рязанова" выбрало подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом штабс-капитана Н.И.Залесова", расположенный на ул. Фрунзе, 120а. В 2018 г. в здании открылся музей Эльдара Рязанова.