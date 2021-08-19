Проект по модернизации музея Рязанова в Самаре разработает НПП "СамараРеставрация"

МАУ "Музей Эльдара Рязанова" выбрало подрядчика, который разработает научно-проектную документацию по приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Дом штабс-капитана Н.И.Залесова", расположенный на ул. Фрунзе, 120а. В 2018 г. в здании открылся музей Эльдара Рязанова.
Напомним, начальная цена контракта на разработку документации составляла 12,1 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
На торги поступили заявки от трех компаний: ООО "Научно-производственное управление "Самарареставрация", ООО "Базисстройпроект", ООО "Научно-производственный центр "Цера".
Победителем аукциона стала первая компания. Она выполнит работы по максимальной цене контракта.
У подрядчика будет 100 дней с момента заключения договора, чтобы выполнить заказ. Согласно техзаданию, потребуется предусмотреть несколько стадий проектирования музейно-выставочного комплекса: комплексные научно-проектные исследования, проект предмета охраны объекта культурного наследия (ОКН), эскизный и основной проект приспособления для современного использования, а также проектно-сметную документацию.
Общая площадь трехэтажного объекта с подвалом составляет 1860 м².
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.