Дорогу в Алексеевском районе отремонтирует "Амонд"

Минтранс Самарской области определился с подрядчиком, который отремонтирует дорогу Самара - Оренбург - Алексеевка в Алексеевском районе.

Победителем торгов стало ООО "Амонд", предложив услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 543,4 млн рублей. Средства поступят из областной казны и будут освоены с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

Победитель торгов должен произвести работы на двухполосном участке в 16,7 км, установить 315 дорожных знаков, более 600 сигнальных столбиков, нанести разметку термопластиком и установить барьерное ограждение.