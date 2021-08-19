МВД предупреждает о новой схеме мошенничества

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает о новой схеме мошенничества.

Злоумышленники рассылают вакцинировавшимся людям сообщения о том, что им якобы полагаются денежные бонусы. И для получения средств жертвам предлагают отправить данные своей банковской карты. В результате мошенники получают доступ к счетам потерпевших и снимают с них деньги.

Также аферисты могут предложить прошедшим вакцинацию поучаствовать в розыгрыше призов, но для участия якобы нужно сначала заплатить некоторую сумму. В итоге потерпевшие остаются без денег, а никакого розыгрыша просто нет.