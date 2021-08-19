Россельхозбанк предлагает новый вклад для пенсионеров "Моё время"

Россельхозбанк расширяет линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад — "Моё время". Депозит могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Процентная ставка составляет до 7% годовых.
Вклад "Моё время" можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и в дистанционных каналах — мобильный банк и Интернет-банк, доходность в которых традиционно выше. Так, максимальная ставка при оформлении депозита в офисе РСХБ составляет 6,7%, через дистанционные каналы — 7%. Минимальный размер первоначального взноса 10 тыс. рублей, максимальная сумма вклада при этом не ограничена.
Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.
"Представителям старшего поколения и "особым" клиентам мы уделяем повышенное внимание, стараясь максимально точно подобрать банковский продукт, отвечающий запросам. Россельхозбанк стремится стать надежным финансовым партнером, который подскажет, как максимально выгодно сохранить денежные средства", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.