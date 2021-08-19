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Россельхозбанк предлагает новый вклад для пенсионеров "Моё время"

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк расширяет линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевой вклад — "Моё время". Депозит могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца. Процентная ставка составляет до 7% годовых.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Вклад "Моё время" можно открыть на срок до 3 лет как в офисах банка, так и в дистанционных каналах — мобильный банк и Интернет-банк, доходность в которых традиционно выше. Так, максимальная ставка при оформлении депозита в офисе РСХБ составляет 6,7%, через дистанционные каналы — 7%. Минимальный размер первоначального взноса 10 тыс. рублей, максимальная сумма вклада при этом не ограничена.

Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.

"Представителям старшего поколения и "особым" клиентам мы уделяем повышенное внимание, стараясь максимально точно подобрать банковский продукт, отвечающий запросам. Россельхозбанк стремится стать надежным финансовым партнером, который подскажет, как максимально выгодно сохранить денежные средства", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

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