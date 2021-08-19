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Клиенты ВТБ на 20% увеличили спрос на пакеты услуг для бизнеса

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии число новых пользователей пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания ВТБ выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего ими пользуются уже более 400 тысяч предпринимателей.

Наибольшей популярностью у предпринимателей пользуется пакет "Самое важное" − на него перешли более 140 тысяч клиентов среднего и малого бизнеса, что вдвое превышает показатель за шесть месяцев прошлого года. На втором месте — пакет "На старте" с бесплатным годовым обслуживанием, подходящий для начинающего бизнеса с небольшими оборотами.

В оба пакета РКО включены необходимые базовые опции: открытие и обслуживание расчетного счета в рублях, платежи и переводы, в том числе неограниченные платежи клиентам ВТБ, а для ИП — переводы на свои счета и карты физлиц. Пакет "Самое важное" с бесплатным периодом обслуживания на три месяца также предполагает выгодные условия на внесение наличных. Клиенты, подключившие любой пакет услуг, могут бесплатно оформить бизнес-карту ВТБ. С ее помощью можно самостоятельно вносить и снимать наличные в банкоматах и оплачивать бизнес-расходы в формате 24/7.

"При выборе расчетно-кассового обслуживания для начинающего и зрелого бизнеса имеют значение его простота, удобство и возможность сэкономить. Действующая линейка пакетов ВТБ максимально учитывает потребности предпринимателей. Пакеты услуг включают оптимальный объем операций для повседневной работы, а при необходимости клиенты могут подключить дополнительные опции и воспользоваться финансовыми продуктами сверх лимита на выгодных условиях. В дальнейшем мы планируем расширять наши пакеты и добавлять в них полезные сервисы от партнеров банка", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

В линейку РКО ВТБ входит четыре пакета услуг, рассчитанные на бизнес разного масштаба. Пакеты "Все включено" и "Большие обороты" предназначены для предприятий на этапе активного роста. Клиентам, работающим на международных рынках, доступна опция "ВЭД" со специальными условиями на расчеты с зарубежными партнерами.

Подробнее с тарифами и условиями пакетов услуг РКО можно ознакомиться на сайте.

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