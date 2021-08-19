16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам Анатолий Баранников с приставкой врио возглавил Корпорацию развития Самарской области Показатели работы резидентов ОЭЗ "Тольятти" превысили допандемийные результаты Сергей Натальчук: "Чтобы стать рентабельным, метро должно строиться так, как в Москве" В Самарской области расширят перечень налоговых льгот для инвесторов

Государство и Бизнес Экономическая политика

Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 380
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На следующей неделе в правительстве Самарской области пройдет встреча с представителями строительной отрасли для определения потребности в дополнительных средствах для исполнения госконтрактов из-за удорожания стройматериалов. Соответствующее поручение было дано губернатором Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба правительства области.

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы повысились на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 г. цены выросли на 23,9%.

Ранее правительство Российской Федерации решило компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Новый механизм поддержки призван обеспечить бесперебойное выполнение работ, ввод объектов строительства в эксплуатацию в запланированные сроки.

Как и когда начнут работать новые меры поддержки отрасли, обсудили 19 августа на заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие Дмитрий Азаров.

"Правительство Российской Федерации приняло крайне важное и своевременное решение, которого очень ждала строительная отрасль региона. Мы уже приступили к подготовке документов, необходимых для получения дополнительной поддержки. Уверен, что новый механизм обеспечит четкий ритм работ, позволит подрядчикам вести строительство без задержек и сбоев", - прокомментировал работу по исполнению решения федерального правительства первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Реализация постановления о компенсации предполагает непрерывную обратную связь с застройщиками: их предложения и замечания будут учитываться в новых редакциях документа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5