Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам

На следующей неделе в правительстве Самарской области пройдет встреча с представителями строительной отрасли для определения потребности в дополнительных средствах для исполнения госконтрактов из-за удорожания стройматериалов. Соответствующее поручение было дано губернатором Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба правительства области.
По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы повысились на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 г. цены выросли на 23,9%.
Ранее правительство Российской Федерации решило компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Новый механизм поддержки призван обеспечить бесперебойное выполнение работ, ввод объектов строительства в эксплуатацию в запланированные сроки.
Как и когда начнут работать новые меры поддержки отрасли, обсудили 19 августа на заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие Дмитрий Азаров.
"Правительство Российской Федерации приняло крайне важное и своевременное решение, которого очень ждала строительная отрасль региона. Мы уже приступили к подготовке документов, необходимых для получения дополнительной поддержки. Уверен, что новый механизм обеспечит четкий ритм работ, позволит подрядчикам вести строительство без задержек и сбоев", - прокомментировал работу по исполнению решения федерального правительства первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Реализация постановления о компенсации предполагает непрерывную обратную связь с застройщиками: их предложения и замечания будут учитываться в новых редакциях документа.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html