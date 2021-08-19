Власти обсудят с застройщиками удорожание строительства по госконтрактам

На следующей неделе в правительстве Самарской области пройдет встреча с представителями строительной отрасли для определения потребности в дополнительных средствах для исполнения госконтрактов из-за удорожания стройматериалов. Соответствующее поручение было дано губернатором Дмитрием Азаровым, сообщает пресс-служба правительства области.

По данным Росстата, в июне цены на стройматериалы повысились на 6,75% относительно мая, с начала года подорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 г. цены выросли на 23,9%.

Ранее правительство Российской Федерации решило компенсировать застройщикам, которые ведут работы по госконтрактам, дополнительные расходы. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Новый механизм поддержки призван обеспечить бесперебойное выполнение работ, ввод объектов строительства в эксплуатацию в запланированные сроки.

Как и когда начнут работать новые меры поддержки отрасли, обсудили 19 августа на заседании президиума штаба комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел заместитель председателя правительства РФ, председатель президиума правительственной комиссии Марат Хуснуллин. В заседании штаба принял участие Дмитрий Азаров.

"Правительство Российской Федерации приняло крайне важное и своевременное решение, которого очень ждала строительная отрасль региона. Мы уже приступили к подготовке документов, необходимых для получения дополнительной поддержки. Уверен, что новый механизм обеспечит четкий ритм работ, позволит подрядчикам вести строительство без задержек и сбоев", - прокомментировал работу по исполнению решения федерального правительства первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Реализация постановления о компенсации предполагает непрерывную обратную связь с застройщиками: их предложения и замечания будут учитываться в новых редакциях документа.